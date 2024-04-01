Эксперт назвал Адиева лучшим кандидатом в тренеры сборной Азербайджана

Рамил Адигезалов, футбольный агент порассуждал над тренером, который будет лучшим выбором в качестве рулевого сборной Азербайджана. По его мнению, это Магомед Адиев.

«У него хороший результат был с Казахстаном, хоть последние матчи он и провалил. Эта команда так далеко не заходила никогда, как кандидат Адиев – один из лучших», - говорит эксперт Legalbet.

Напомним, что азербайджанцы вновь провалили отборочный цикл на крупный турнир, на этот раз – на Евро-2024. После цикла команда осталась без тренера, слухи ходят о назначении на пост главного Курбана Бердыева и Станислава Черчесова.

«Выбирая среди Черчесова, Бердыева и Адиева, всё равно бы выбрал последнего», - добавил Адигезалов.