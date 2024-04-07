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Азербайджан

«Карабах» проявляет интерес к вратарю загребского «Динамо»

07 Апреля 2024 • 11:55 Комментировать
Карабах
...
Габала
20.04 15:30

Стало известно, что азербайджанский «Карабах» находится в поисках нового вратаря на следующий сезон. Об этом информирует Legalbet.

Источник сообщает, что в шорт-листе команды присутствует Иван Невистич из «Динамо» Загреб. За 25-летним вратарем «Карабах» наблюдал еще до прихода российского голкипера Андрея Лунева. 32-летний россиянин выступает за клуб из Агдама с 2023 года.

Отметим, что по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Невистича составляет 850 тысяч евро.

В текущем сезоне «Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, заработав 72 балла за 29 туров.


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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Динамо Загреб Азербайджан Иван Невистич ещё теги

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КАРАБАХ ГАБАЛА
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