«Карабах» проявляет интерес к вратарю загребского «Динамо»

Стало известно, что азербайджанский «Карабах» находится в поисках нового вратаря на следующий сезон. Об этом информирует Legalbet.

Источник сообщает, что в шорт-листе команды присутствует Иван Невистич из «Динамо» Загреб. За 25-летним вратарем «Карабах» наблюдал еще до прихода российского голкипера Андрея Лунева. 32-летний россиянин выступает за клуб из Агдама с 2023 года.

Отметим, что по данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Невистича составляет 850 тысяч евро.

В текущем сезоне «Карабах» досрочно стал чемпионом Азербайджана, заработав 72 балла за 29 туров.