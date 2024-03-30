Лунёв объяснил, почему он не перешёл в «Ньюкасл»

Голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, почему он не перешел в «Ньюкасл».

Напомним, что Лунёв заявляло, что у него было предложение от английского клуба в период игры за леверкузенский «Байер».

«Если играть в Азербайджане и в еврокубках, то, конечно, лучше в «Карабахе», нежели сидеть третьим или четвёртым вратарём в «Ньюкасле». Мне почти 33 года, поэтому хочется всё-таки поиграть в футбол. Возможно, в 36 лет захочется посмотреть на Англию», — приводит слова вратаря издание Sport24.

Напомним, в пятницу, 29 марта Лунёв и его «Карабах» досрочно за восемь туров победили в чемпионате Азербайджана, оторвавшись от второго места на 26 очков.