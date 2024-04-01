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Азербайджан

Медведев: «Азар — это единственный игрок, которого я не мог держать»

01 Апреля 2024 • 14:34 Комментировать
Карабах
...
Сабаил
06.04 19:00

Защитник и капитан «Карабаха» Максим Медведев назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

Азербайджанский игрок выделил бывшего нападающего «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара.

«Азар — это единственный игрок, которого я не мог держать. Я не знал, какую ногу держать и с какой стороны. Это был просто феноменальный игрок», — приводит слова Медведева Metaratings.

Также Медведев отметил, что, в отличие от Азара, действия знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду было не так сложно прочитать.

Напомним, Азар завершил игровую карьеру в октябре прошлого года. Наиболее известен бельгиец был по своим выступлениям за «Челси», в составе которого он стал двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы.

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Карабах Эден Азар Максим Медведев ещё теги

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