Лунёв может уйти из «Карабаха» бесплатно

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв может покинуть азербайджанский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Карабах» может продлить контракт с российским футболистом на один год в одностороннем порядке.

По информации «РБ Спорт», если сторонам не удастся договориться о новом соглашении, «Карабах» может потерять Лунёва бесплатно, так как ФИФА не признаёт односторонних опций продления контрактов.

Действующее соглашение Лунёва с «Карабахом» рассчитано до конца июня нынешнего года.

В текущем сезоне российский футболист провёл за команду из Азербайджана 29 матчей, пропустил 38 голов и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.