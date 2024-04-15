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Азербайджан

Лунёв может уйти из «Карабаха» бесплатно

15 Апреля 2024 • 16:11 Комментировать
Карабах
...
Габала
20.04 15:30

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв может покинуть азербайджанский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Карабах» может продлить контракт с российским футболистом на один год в одностороннем порядке.

По информации «РБ Спорт», если сторонам не удастся договориться о новом соглашении, «Карабах» может потерять Лунёва бесплатно, так как ФИФА не признаёт односторонних опций продления контрактов.

Действующее соглашение Лунёва с «Карабахом» рассчитано до конца июня нынешнего года.

В текущем сезоне российский футболист провёл за команду из Азербайджана 29 матчей, пропустил 38 голов и в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв

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