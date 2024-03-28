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Азербайджан

Лунёв рассказал о своих тратах в Азербайджане

28 Марта 2024 • 18:59 Комментировать
Кяпаз
...
Карабах
Через 22 ч. 47 мин.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв ответил на вопрос, какую сумму он ежемесячно тратит в Азербайджане.

Футболист заявил, что в России он тратил примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. В Азербайджане уходит полторы тысячи евро на квартиру, тысяча на машину, а также траты на детский сад и бензин, добавил вратарь.

«На все вместе где-то 4000-5000 евро получается», — приводит слова Лунёва Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Лунёв провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 35 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Лунёва составляет один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв

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