Лунёв рассказал о своих тратах в Азербайджане

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв ответил на вопрос, какую сумму он ежемесячно тратит в Азербайджане.

Футболист заявил, что в России он тратил примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. В Азербайджане уходит полторы тысячи евро на квартиру, тысяча на машину, а также траты на детский сад и бензин, добавил вратарь.

«На все вместе где-то 4000-5000 евро получается», — приводит слова Лунёва Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Лунёв провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 35 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Лунёва составляет один миллион евро.