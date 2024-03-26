Лунёв считает, что может играть ещё пять лет

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв высказался о своём будущем.

«По ощущениям, здоровью надо осознавать, что 2–5 лет на хорошем уровне еще можно спокойно играть при должном подходе к себе», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв защищает цвета азербайджанского коллектива с августа прошлого года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 26 матчей с учетом всех турниров, пропустил 35 мячей и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Лунёва с «Карабахом» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет один миллион евро.