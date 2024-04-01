Капитан «Карабаха» считает, что в РПЛ клуб бы боролся за чемпионство

«Карабах» в конце прошлой недели оформил очередное чемпионство в рамках национального первенства Азербайджана. Случилось это за восемь туров до конца чемпионата.

Максим Медведев, капитан «Карабаха» порассуждал о том, какие бы цели перед собой ставил его клуб, окажись он в РПЛ.

«Мы даже могли бы бороться за чемпионство. На сегодня в России играют только между собой. Пока европейские матчи на паузе, уровень РПЛ будет только падать», - приводит слова Медведева Metaratings.

Ранее Медведев заявил о том, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв ведёт с клубом переговоры о новом контракте.