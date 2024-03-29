«Карабах» в рамках национального первенства Азербайджана набрал 69 очков после выездной победы над «Кяпазом» (6:1) и стал математически недосягаем для конкурента со второго места, бакинского клуба «Нефтчи», у которого лишь 43 очка. В оставшихся восьми турах вторая команда лиги никак не сможет догнать оторвавший на 26 баллов «Карабах».

Таким образом, коллектив стал чемпионом страны в третий раз подряд, а всего в последних 11 сезонах клуб упускал чемпионство лишь один единственный раз – в сезоне-2020/21.

Напомним, что ворота «Карабаха» с начала текущего сезона защищает российский вратарь Андрей Лунёв.