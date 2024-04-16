Лунёв дал характеристику Хаби Алонсо

Экс-голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв поделился мнением о главном тренере немецкой команды Хаби Алонсо.
«Очень спокойный. При этом он энергично подсказывает - не как Бердыев, который может говорить шепотом. Алонсо не кричит, а скорее заводит команду. Особенно на моменты, когда важно держать фокус», - передает слова российского голкипера Sports.ru.
Напомним, что «Байер» под руководством Алонсо стал впервые в истории чемпионом России.
Лунёв в настоящий момент выступает за азербайджанский «Карабах». Срок действующего трудового соглашения между Андреем и клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Бан пользователя