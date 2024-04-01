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Азербайджан

Лунёв ведёт переговоры с «Карабахом» - капитан команды

01 Апреля 2024 • 18:08 Комментировать

Капитан «Карабаха» Максим Медведев ответил на вопрос, есть ли у него информация о возможном продлении контракта с российским вратарём Андреем Лунёвым.

Как известно, действующий контракт 32-летнего Лунёва с «Карабахом» истекает ближайшим летом.

«Переговоры идут. Понятно, что после такого сезона есть заинтересованность, чтобы Андрей продолжил выступать за «Карабах», - цитирует Медведева Metaratings.

Андрей Лунёв перебрался в «Карабах» прошлым летом после нескольких лет в «Байере», где россиянин был вторым голкипером. Несколько дней назад Лунёв в составе «скакунов» стал чемпионом Азербайджана.

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