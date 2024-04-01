Лунёв ведёт переговоры с «Карабахом» - капитан команды

Капитан «Карабаха» Максим Медведев ответил на вопрос, есть ли у него информация о возможном продлении контракта с российским вратарём Андреем Лунёвым.

Как известно, действующий контракт 32-летнего Лунёва с «Карабахом» истекает ближайшим летом.

«Переговоры идут. Понятно, что после такого сезона есть заинтересованность, чтобы Андрей продолжил выступать за «Карабах», - цитирует Медведева Metaratings.

Андрей Лунёв перебрался в «Карабах» прошлым летом после нескольких лет в «Байере», где россиянин был вторым голкипером. Несколько дней назад Лунёв в составе «скакунов» стал чемпионом Азербайджана.