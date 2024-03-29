Герус: «Лунёв сделал верный выбор, перейдя в «Карабах»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв до текущего сезона был резервным вратарём леверкузенского «Байера» и практически не играл. Роман Герус, бывший голкипер пермского «Амкара» оценил выбор Лунёва переехать в Азербайджан, где у него не возникло проблем с игровой практикой.

«Сменить Германию на лигу Азербайджана не каждый решится, но Андрей хотел играть, а не сидеть на скамейке. Молодец, поступил верно, достиг успеха в чемпионате, классно выглядел в Лиге Европы», - приводит слова Геруса телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу, 29 марта Лунёв и его «Карабах» досрочно за восемь туров победили в чемпионате Азербайджана, оторвавшись от второго места на 26 очков.