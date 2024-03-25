Черчесов оценил переход Лунёва в «Карабах»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о переходе российского вратаря Андрея Лунёва в «Карабах».

— Он сделал правильный шаг, перейдя в «Карабах». Он попал в хороший клуб, который стабильно играет в еврокубках, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв выступает за «Карабах» с августа прошлого года, перебравшись из «Байера».

В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, пропустил 35 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Лунёва с «Карабахом» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.