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Черчесов оценил переход Лунёва в «Карабах»

25 Марта 2024 • 20:44 Комментировать
Кяпаз
...
Карабах
29.03 18:00

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о переходе российского вратаря Андрея Лунёва в «Карабах».

— Он сделал правильный шаг, перейдя в «Карабах». Он попал в хороший клуб, который стабильно играет в еврокубках, — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, Лунёв выступает за «Карабах» с августа прошлого года, перебравшись из «Байера».

В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, пропустил 35 голов и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Лунёва с «Карабахом» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Станислав Черчесов Андрей Лунёв ещё теги

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Названа дата возвращения Лунёва в расположение «Карабаха»
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