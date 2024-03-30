Лунёв невольно «уколол» третьего вратаря «Ньюкасла» - Кариуса

Голкипера Андрея Лунёва попросили сделать выбор между игрой в основе в «Карабахе» или тем, чтобы быть резервистом в Англии. В своё время интерес к Лунёву проявлял небезызвестный «Ньюкасл».

«Если играть в Азербайджане и в еврокубках, то, конечно, лучше в «Карабахе», нежели сидеть 3-м или 4-м вратарём в «Ньюкасле», - цитирует Лунёва Sport24.

Первыми двумя вратарями в «Ньюкасле» являются Ник Поуп и Мартин Дубравка. Дальше идут экс-голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус и опытный Марк Гиллеспи.

Напомним, что накануне Лунёв стал в составе «Карабаха» чемпионом Азербайджана. Команда завоевала титул досрочно.