Вратарь «Елимая» Лобанцев: «Можно сказать, что «Астана» — это казахстанский «Зенит»

Вратарь «Елимая» Мирослав Лобанцев согласился с тем, что «Астану» можно назвать казахстанским «Зенитом».

Напомним, «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей РПЛ кряду. После 18 туров текущего сезона чемпионата России «сине-бело-голубые» занимают вторую строчку в турнирной таблице.

«Наверное, и так можно сказать. Плюс в топе «Актобе». Сейчас ещё громко заявляет о себе «Ордабасы». В целом уровень чемпионата растёт, хорошо выступает сборная», — цитирует Лобанцева Metaratings.

Отметим, что клуб «Астана» является семикратным чемпионом Казахстана. В последний раз столичный клуб выигрывал титул в 2022 году.