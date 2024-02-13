Чанов считает, что Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА

Российский тренер Вячеслав Чанов оценил шансы вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова стать легендой клуба.

«Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА. Главное, чтобы у Матвея не было травм», — приводит слова Чанова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что, возможно, Сафонов захочет попробовать свои силы в Европе, ведь Акинфеев в свое время играл в Лиге чемпионов, а у голкипера «быков» сейчас такой возможности нет.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов принял участие в 18 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 12 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года.