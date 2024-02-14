​«Краснодар» пропустил четыре гола от «Астаны» и проиграл

В среду «Краснодар» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против «Астаны». Команда Владимира Ивича потерпела поражение со счётом 2:4. Три из четырёх голов «быки» пропустили ещё до наступления перерыва.

Отметим, что голами в составе «Краснодара» отметились Кади и Джон Кордоба.

«Краснодар» после первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый матч чемпионата России в 2024 году команда Владимира Ивича проведёт 2 марта – против «Рубина» на своём поле.