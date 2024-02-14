​«Краснодар» пропустил четыре гола от «Астаны» и проиграл

В среду «Краснодар» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против «Астаны». Команда Владимира Ивича потерпела поражение со счётом 2:4. Три из четырёх голов «быки» пропустили ещё до наступления перерыва.
Отметим, что голами в составе «Краснодара» отметились Кади и Джон Кордоба.
«Краснодар» после первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый матч чемпионата России в 2024 году команда Владимира Ивича проведёт 2 марта – против «Рубина» на своём поле.
Протокол игры
|7'Томасов Марин (0:1)
|23'Камара Усуман (0:2)
|35'Эбонг Макс (0:3)
|(1:3) Кади38'
|(2:3) Кордоба Джон47'
|66'Каримов Рамазан (2:4)
Сафонов Матвей•Алонсо Хуниор75' (Кокшаров Александр (75') •Кайо Панталеао46' (Петров Сергей (46') •Олаcа Лукас75' (Арутюнян Георгий (75') •Баньяц Михайло62' (Кастаньо Кевин (62') •Черников Александр62' (Олусегун Джуниор (62') •Сперцян Эдуард46' (Кобнан Мозес (46') •Волков Сергей Александрович46' (Тормена Витор (46') •Батчи Жоау62' (Ленини Кевин (62') •Кордоба Джон75' (Эктов Александр (75') •Кади
Чондрич Йосип•Аманович Алекса•Марочкин Александр•Вороговский Ян•Эбонг Макс•Масурас Гиоргос•Осей Барнс•Томасов Марин54' (Куат Исламбек (54') •Астанов Эльхан54' (Каримов Рамазан (54') •Камара Усуман•Урега Фабьен54' (Жаксылыков Нурали (54')
14 февраля.
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