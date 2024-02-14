Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» пропустил четыре гола от «Астаны» и проиграл

14 Февраля 2024 • 18:18 Комментировать
Краснодар
2:4
Астана

В среду «Краснодар» в рамках подготовки ко второй части сезона проводил товарищеский матч против «Астаны». Команда Владимира Ивича потерпела поражение со счётом 2:4. Три из четырёх голов «быки» пропустили ещё до наступления перерыва.

Отметим, что голами в составе «Краснодара» отметились Кади и Джон Кордоба.

«Краснодар» после первой части сезона занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Первый матч чемпионата России в 2024 году команда Владимира Ивича проведёт 2 марта – против «Рубина» на своём поле.

Протокол игры  
Краснодар2:4Астана
  7'Томасов Марин (0:1)
  23'Камара Усуман (0:2)
  35'Эбонг Макс (0:3)
(1:3) Кади38'  
(2:3) Кордоба Джон47'  
  66'Каримов Рамазан (2:4)
Сафонов МатвейАлонсо Хуниор 75' (Кокшаров Александр ( 75') Кайо Панталеао 46' (Петров Сергей ( 46') Олаcа Лукас 75' (Арутюнян Георгий ( 75') Баньяц Михайло 62' (Кастаньо Кевин ( 62') Черников Александр 62' (Олусегун Джуниор ( 62') Сперцян Эдуард 46' (Кобнан Мозес ( 46') Волков Сергей Александрович 46' (Тормена Витор ( 46') Батчи Жоау 62' (Ленини Кевин ( 62') Кордоба Джон 75' (Эктов Александр ( 75') Кади
Запасные: Ковалевский ЕвгенийАгкацев СтаниславПузанов СтаниславКучугура Дмитрий
Чондрич ЙосипАманович АлексаМарочкин АлександрВороговский ЯнЭбонг МаксМасурас ГиоргосОсей БарнсТомасов Марин 54' (Куат Исламбек ( 54') Астанов Эльхан 54' (Каримов Рамазан ( 54') Камара УсуманУрега Фабьен 54' (Жаксылыков Нурали ( 54')
Запасные: Бейсебеков АбзалПрокопенко ВладиславДосмагамбетов ТимурБасманов СтаниславБыстров МаратПодымский ДанилБатырхан МустафинКазуколовас КипрасЗаруцкий Александр
14 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар

Новости по матчу

Сегодня, 14 Февраля
18:18
​«Краснодар» пропустил четыре гола от «Астаны» и проиграл
15:17
​«Краснодар» назвал состав на игру против «Астаны»
13 Февраля
15:31
Ставка и прогноз на товарищеский матч Краснодар — Астана — 14 февраля 2024
15:10
Чанов считает, что Сафонов может стать легендой «Краснодара», как Акинфеев в ЦСКА
11 Февраля
23:08
«Краснодар» повесил ценник на Агкацева
19:00
Агент: «Кокшаров счастлив в «Краснодаре»
17:30
Олич: «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью В «Ливерпуле» определились с главным кандидатом на должность тренера ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить Чалов может проститься с ЦСКА «Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкен: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Февраля
19:27 · Россия. Премьер-лига
Рябчук назвал главное требование Абаскаля к крайним защитникам
19:19 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль назвал причину отсутствия Промеса в составе
19:00 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов: «Луна – выигрышный вариант для «Балтики»
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин ответил, почему Маслов не заиграл в «Спартаке»
18:52 · Россия. Премьер-лига
​Гладилин отреагировал на информацию о желании «Спартака» расстаться с четырьмя игроками
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Борис Игнатьев оценил вероятность расставания «Спартака» с Промесом
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Промес в запасе: «Спартак» назвал состав на игру с «Кайратом»
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Колосков высказался о тюремном сроке Промеса 1
18:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Луценко обвинил Клотета в том, что тот не дал завершить ему карьеру в «Торпедо»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал условие, при котором команда ветеранов на Кубке легенд могла побороться за финал эксклюзив
18:18 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» пропустил четыре гола от «Астаны» и проиграл
17:53 · Россия. Премьер-лига
Газинский рассказал, когда завершит карьеру
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Экс-футболист Евгений Савин объявлен в розыск
17:11 · Россия. Премьер-лига
​Суд вынес постановление об аресте Промеса – источник 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками 1
Все новости
Рекомендуем