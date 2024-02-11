Агент: «Кокшаров счастлив в «Краснодаре»

Элвис Башанович, агент форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о будущем своего клиента.

«Мы довольны его нынешней ситуацией и рады быть частью его развития. На данный момент необходимости в изменениях нет. Кокшаров счастлив в «Краснодаре», — сказал Башанович «Матч ТВ».

В текущей кампании 19-летний нападающий принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя голами и записал на свой счет один ассист.

Контракт Кокшарова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

