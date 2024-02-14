​«Краснодар» назвал состав на игру против «Астаны»

«Краснодар» ведёт подготовку ко второй части сезона. В среду команда Владимира Ивича проведёт товарищеский матч против «Астаны». «Быки» выйдут на поле с первых минут в таком составе:

Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Баньяц, Кади, Батчи, Кордоба.

Матч между «Краснодаром» и «Астаной» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что «Краснодар» является лидером Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров. Второй «Зенит» отстаёт на два очка.