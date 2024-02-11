Олич: «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич высказался о результатах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Краснодар» заслуженно идет на первом месте. Они играют в хороший футбол с хорошим тренером. Играют в очень красивый футбол», — передает слова Олича «Чемпионат».

При этом специалист считает, что пока не понятно, кто станет чемпионом России в этом году, но, наверное, это будет «Зенит».

По итогам 18 туров в активе лидирующего «Краснодара» 38 набранных очков. У «Зенита», который идет на второй строчке, 36 зачетных баллов.

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей РПЛ, а «Краснодар» никогда в своей истории не становился чемпионом страны.