Белоус считает, что Баринов может стоить 15 миллионов евро

Российский функционер Юрий Белоус высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«15 млн евро за Баринова? Просить можно сколько угодно, но в Турции не любят платить за футболистов. Все будет зависеть от желания клуба, тренера «Бешикташа» — нужен ли он им, или нет», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Баринов стоит таких денег, ведь он хорошо играет на своей позиции опорного полузащитника. Хотелось бы посмотреть на него в европейском клубе, добавил Белоус.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «Бешикташ» не сможет предложить «железнодорожникам» больше 7 миллионов евро. Отмечалось, что «Локомотив» не хочет расставаться со своим капитаном текущей зимой.