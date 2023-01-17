В «Бешикташе» заявили, что ждут ответа «Локомотива» по трансферу Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий клуб.

«Баринов в нашем списке. Сейчас мы ждем решения «Локомотива» и ответ по поводу стоимости игрока», — приводит слова Казанчи Sport24.

Ранее представитель Баринова заявил, что «железнодорожники» отклонили предложение «Бешикташа» по трансферу игрока. Помимо этого, агент сообщил, что турки готовят новое предложение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и сделал один ассист.