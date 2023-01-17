Агент: «Локомотив» отказал «Бешикташу», турки готовят новое предложение

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возможном переходе игрока в «Бешикташ».

«Бешикташ» делал предложение по Баринову. Это не та сумма, о которой пишут в прессе, а больше. Но эта сумма все равно недостаточная для игрока уровня Димы», — приводит слова Банатина «Чемпионат».

Представитель футболиста заявил, что «железнодорожники» отказали туркам, но «Бешикташ» готовит новое предложение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 9 миллионов евро.