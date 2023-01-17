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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская назвала адекватную цену за трансфер Баринова

17 Января 2023 • 18:14 Комментировать
Анкарагюджю
...
Бешикташ
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Через 22 ч. 43 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала адекватную цену за трансфер хавбека «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Ранее в СМИ появилась информация, что желающий заполучить игрока стамбульский «Бешикташ» предложил москвичам 1,2 млн евро – такое предложение «Локо», конечно же, отклонил.

По данным СМИ, «Локомотив» планирует отпустить своего лидера как минимум за 15 млн евро.

«Это очень мало, но и 15 млн никто не даст за него. Сейчас игрокам из России тяжко выставляться на трансфер. Какая здесь адекватная цена? 5–6 млн», - цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Об информации турецкого гранда к Баринову стало известно на прошлой неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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АНКАРАГЮДЖЮ БЕШИКТАШ
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