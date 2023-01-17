Смородская назвала адекватную цену за трансфер Баринова

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала адекватную цену за трансфер хавбека «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Ранее в СМИ появилась информация, что желающий заполучить игрока стамбульский «Бешикташ» предложил москвичам 1,2 млн евро – такое предложение «Локо», конечно же, отклонил.

По данным СМИ, «Локомотив» планирует отпустить своего лидера как минимум за 15 млн евро.

«Это очень мало, но и 15 млн никто не даст за него. Сейчас игрокам из России тяжко выставляться на трансфер. Какая здесь адекватная цена? 5–6 млн», - цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Об информации турецкого гранда к Баринову стало известно на прошлой неделе.