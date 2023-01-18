Селюк заявил, что Баринов не перейдёт в «Бешикташ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Трансфер Баринова в «Бешикташ» невозможен, этого не будет. Турецкие клубы не любят платить деньги за футболистов, им нужны свободные агенты», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил «Локомотиву» три миллиона евро за 26-летнего Баринова, но «железнодорожники» ответили отказом. Отмечалось, что боссы турецкой команды готовят новое предложение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.