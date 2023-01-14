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Тарханов считает, что у Баринова больше шансов заиграть в Турции, чем у Дзюбы

14 Января 2023 • 21:36 Комментировать
Анкарагюджю
...
Бешикташ
18.01 17:45

Российский тренер Александр Тарханов поделился мыслями по поводу возможного перехода хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ» и сравнил его с Артёмом Дзюбой, который осенью 2022 года уже играл в Турции, но с провалом вернулся домой. Слухи о таком трансфере курсировали в прессе всю рабочую неделю.

«Баринов, во-первых, моложе Дзюбы. Разные ситуации здесь. У него больше шансов заиграть в Турции. Ещё он полузащитник, и центрального защитника может сыграть, а не только форварда», - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

«Бешикташ» в текущем сезоне турецкой Суперлиги идёт на пятом месте, команда периодически играет в еврокубках.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Артём Дзюба Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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АНКАРАГЮДЖЮ БЕШИКТАШ
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