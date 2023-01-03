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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что «Зенит» найдёт замену Ловрену

03 Января 2023 • 17:20 Комментировать
Нант
...
Лион
1 3.65 X 3.35 2 2.10
11.01 21:00

Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Ловрен — хороший футболист. Он уже хорошо вписался в состав, поэтому будет проблематично, если не найдут замену. Однако проблем с бюджетом у «Зенита» нет, поэтому найдут замену и продолжат хорошо выступать», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 33-летний хорват принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. По сведениям портала Transfermarkt, французский клуб заплатил «сине-бело-голубым» два миллиона евро за Ловрена.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Дмитрий Булыкин Деян Ловрен
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