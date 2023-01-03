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Олич: «Ловрен усилит «Лион» и будет успешен в этом клубе»

03 Января 2023 • 19:18 Комментировать
Нант
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Лион
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11.01 21:00

Экс-тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о переходе защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Для меня он был одним из лучших игроков на чемпионате мира. Поэтому думаю, что он усилит «Лион» и будет успешен в этом клубе!» — приводит слова Олича «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее 33-летний хорват подписал трудовое соглашение с французским клубом, которое рассчитано на два с половиной года. В текущем сезоне Ловрен провел 15 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал один ассист. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сборная Хорватии Деян Ловрен
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