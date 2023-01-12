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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт сыграл свой 500-й матч на клубном уровне

12 Января 2023 • 06:10 Комментировать
Нант
0:0
Лион
окончен

В матче восемнадцатого тура чемпионата Франции «Лион» съездил в Нант и сыграл там со счетом 0:0. Как выяснилось, этот матч стал пятисотым в карьере на клубном уровне для нападающего «ткачей» - Александра Ляказетта.

Большую часть из них он провел в составе «Лиона» - речь идет о 294 матчах во всех турнирах. Еще 206 игр с учетом всех турниров Ляказетт провел в составе лондонского «Арсенала», в котором выступал с 2017 по 2022 год. В общей сложности в ходе своей клубной карьеры нападающий забил 210 голов.

В текущем сезоне на его счету уже десять голов - Ляказетт является лучшим бомбардиром «Лиона». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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