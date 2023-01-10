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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам пожелал всем тренерам иметь такого игрока как Льорис

10 Января 2023 • 00:36 Комментировать
Нант
...
Лион
11.01 21:00

Наставник французской сборной Дидье Дешам выразил слова благодарности многолетнему лидеру и капитану его команду Уго Льорису, который сегодня завершил международную карьеру.

«Уго — замечательная личность. Он был капитаном, когда я стал тренером сборной в 2012 году, я сохранил для него повязку и ни разу не пожалел об этом, даже наоборот», - цитирует специалиста L'Equipe.

Дешам добавил, что ему было приятно тренировать Льориса и он может пожелать всем тренерам иметь таких игроков в составе.

Кстати, сам тренер не так давно продлил контракт с «трёхцветными» аж до конца чемпионата мира 2026 года. Вместе с Льорисом Дешам приводил к успеху французскую сборную на чемпионате мира в России в 2018 году, а также в Лиге наций УЕФА в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис Дидье Дешам
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