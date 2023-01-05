Семшов: «Ловрен — это не потеря для «Зенита»

Наставник ФК «Чайка» Игорь Семшов высказался о трансфере защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Ловрен — это не потеря для «Зенита». Клуб найдет ему замену. Есть достаточно квалифицированные футболисты, такие как Чистяков, Родригао», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

По мнению тренера, это нормальная практика, когда после успешной игры на крупном турнире футболист перебирается в европейский чемпионат.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составила два миллиона евро.

В текущем сезоне 33-летний хорват провел 15 матчей в чемпионате России, забил один мяч и сделал один ассист.