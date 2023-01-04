Орлов прокомментировал уход Ловрена из «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Ловрен доволен, что возвратился в команду, в которой начинал. У него, видимо, хороший контракт и «Зенит» за этот трансфер получит порядка двух миллионов», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт отметил, что с уходом Ловрена «сине-бело-голубые» освободили зарплатную ведомость, теперь на сэкономленные средства клуб может подписать двух хороших игроков.

В текущем сезоне 33-летний хорват принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.