Колыванов: «Думаю, Ловрен усилит «Лион»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, усилит ли экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен состав «Лиона».

«Время покажет, будет или нет он там играть. Но в любом случае это хороший футболист. Думаю, это усиление для «Лиона», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Напомним, 33-летний хорват выступал за «Зенит» с лета 2020 года, перебравшись из «Ливерпуля». За это время он два раза стал чемпионом России и три раза выиграл Суперкубок страны.

Трудовой договор Ловрена с «Лионом» рассчитан на два с половиной года. По данным портала Transfermarkt, французский клуб заплатил за футболиста два миллиона евро.