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Зидана не будет: Дешам продлил контракт со сборной Франции официально

07 Января 2023 • 13:12 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подписал новый трудовой договор. Стороны пролонгировали сотрудничество до 2026 года, об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

Напомним, что 54-летний специалист занимает пост наставника «трёхцветных» с лета 2012 года.

Под руководством Дешама сборная Франции стала вице-чемпионом мундиаля в Катаре. В финальном поединке турнира французы потерпели поражение от национальной команды Аргентины. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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