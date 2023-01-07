Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подписал новый трудовой договор. Стороны пролонгировали сотрудничество до 2026 года, об этом сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

Напомним, что 54-летний специалист занимает пост наставника «трёхцветных» с лета 2012 года.

Под руководством Дешама сборная Франции стала вице-чемпионом мундиаля в Катаре. В финальном поединке турнира французы потерпели поражение от национальной команды Аргентины. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.