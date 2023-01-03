Колыванов считает, что уход Ловрена не станет потерей для «Зенита»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Думаю, что в любом случае ему замену найдут. Но, конечно, Ловрен - хороший футболист. Однако есть еще около двух месяцев до возобновления чемпионата. Если они его отдали, то, конечно, есть какой-то план по замене», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

По мнению эксперта, уход хорвата не является большой потерей для «Зенита», ведь у команды много хороших российский игроков.

В текущем сезоне Ловрен принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых отметился одним забитым мячом и сделал один ассист.