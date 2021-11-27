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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «Вроде неплохо играли, поэтому двоякое впечатление»

27 Ноября 2021 • 18:45 Комментировать
Ахмат
2:0
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч. В чем главная причина поражения?

- Вообще какое-то двоякое впечатление матч оставил. В первом тайме ровная игра, второй тайм до 75-й минуты играли больше на половине «Ахмата». Атаковали вроде. До голевых моментов не доходило, но вроде контролировали всё. Потом в какой-то моменты выпустили, 0:2 и всё. Так в общем трудно сказать.

- То, что на скамейке было не так много игроков, которые способны прямо сейчас усилить игру, это тоже какой-то фактор?

- Нет. Это на качестве игры не сказалось. Вообще вроде неплохо играли, поэтому, говорю, двоякое впечатление. Бывает так: вроде играешь ничего, чего-то не хватает в концовке и 0:2. Потом надо смотреть, анализировать.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Кафанов
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