Кафанов: «Вроде неплохо играли, поэтому двоякое впечатление»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Тяжелый матч. В чем главная причина поражения?

- Вообще какое-то двоякое впечатление матч оставил. В первом тайме ровная игра, второй тайм до 75-й минуты играли больше на половине «Ахмата». Атаковали вроде. До голевых моментов не доходило, но вроде контролировали всё. Потом в какой-то моменты выпустили, 0:2 и всё. Так в общем трудно сказать.

- То, что на скамейке было не так много игроков, которые способны прямо сейчас усилить игру, это тоже какой-то фактор?

- Нет. Это на качестве игры не сказалось. Вообще вроде неплохо играли, поэтому, говорю, двоякое впечатление. Бывает так: вроде играешь ничего, чего-то не хватает в концовке и 0:2. Потом надо смотреть, анализировать.