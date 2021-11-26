«Ростов» не оставит у себя Мамаева

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев завершает процесс восстановления после травмы ахиллова сухожилия, но не сможет принести много пользы своей команде. Дело в том, что контракт 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2021 года. По данным «РБ Спорта», руководство ростовской команды не собирается предлагать новую сделку ветерану.

За два с небольшим года в «Ростове» Мамаев забил четыре мяча в 26 играх. В этом сезоне он появлялся на поле в шести матчах.

Примечательно, что руководитель «Урала» Григорий Иванов выразил намерение побороться за Мамаева, если игрок будет интересен главному тренеру команды.