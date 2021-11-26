Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 195 Комментарии
⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» не оставит у себя Мамаева

26 Ноября 2021 • 18:09 Комментировать (1)
Ахмат
...
Ростов
2.15 3.35 3.45
Через 20 ч. 15 мин.

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев завершает процесс восстановления после травмы ахиллова сухожилия, но не сможет принести много пользы своей команде. Дело в том, что контракт 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2021 года. По данным «РБ Спорта», руководство ростовской команды не собирается предлагать новую сделку ветерану.

За два с небольшим года в «Ростове» Мамаев забил четыре мяча в 26 играх. В этом сезоне он появлялся на поле в шести матчах.

Примечательно, что руководитель «Урала» Григорий Иванов выразил намерение побороться за Мамаева, если игрок будет интересен главному тренеру команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Павел Мамаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.11  14:00 Урал ... Сочи 5.4 3.65 1.71
27.11  16:30 Ахмат ... Ростов 2.6 3.35 2.85
27.11  19:00 Химки ... Краснодар 5.4 3.75 1.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
18:09 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не оставит у себя Мамаева 1
15:51 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц назвал идеальную формулу чемпионата России 5
15:45 · Россия. Премьер-лига
В «Эвертоне» опровергли интерес к Захаряну
15:37 · Россия. Премьер-лига
Универсал грузинского «Динамо» Марушич интересен клубам из России 1 эксклюзив
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предложил дисквалифицировать Дзюбу в клубе и сборной
14:57 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Азмун будет готовиться к матчу с ЦСКА»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Рангника в «Локомотиве» должен заменить его помощник
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Захаряна прокомментировал интерес «Эвертона»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Крицюк прооперирован в Германии, восстановление затянется на 2-3 месяца
13:03 · Россия. Премьер-лига
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания 1
11:20 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на игрока «Крыльев Советов» 4
11:11 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА – «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 28 ноября 2021 2
10:59 · Россия. Премьер-лига
​«Рубин» - «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России – 28 ноября 2021 1
25 Ноября
22:16 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 27 ноября 2021 1
21:14 · Россия. Премьер-лига
Пришедшие с Рангником сотрудники останутся в «Локомотиве» 2
Все новости
Рекомендуем