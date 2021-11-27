Кафанов: «За последнее время сейчас самая сильная игра у «Ахмата»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Касательно этого матча, чуть больше месяца назад вы уже играли с «Ахматом». Насколько сейчас другая игра ожидается? С тех пор и «Ахмат», и «Ростов» все-таки прибавили.

- Выводы какие-то сделали по той игре, постараемся не допустить тех ошибок, которые были в том матче. Хотя, глядя на «Ахмат», он сейчас очень организованная и дисциплинированная команда. Наверное, за последнее время сейчас самая сильная игра у «Ахмата». Поэтому ошибки стараемся учесть, а там игра покажет.