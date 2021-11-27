Талалаев: «Ростов» - одна из самых, наверное, играющих команд»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Ахмата» несколько потерь. К тому же накануне узнали, что еще две игроков выбывают, Быстров и Конате. Насколько это спутало вам карты при подготовке к этой игре?

- Мы в карты в последнее время не играем, мало свободного времени. В основном играем в футбол. Сейчас игра с одной из самых, наверное, играющих команд. На данном отрезке четыре матча не проигрывает «Ростов», забил больше, чем «Зенит», во всяком случае, столько же на этом отрезке. Поэтому сегодня очень сложная игра. И, конечно, потеря футболистов - это дополнительная головная боль, но при этом мне очень нравится настрой внутри команды. Вы видите, что футболисты выходят и отдают максимум от того, что есть.