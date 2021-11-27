«Ростов» не смог прервать победную серию «Ахмата»

В очередном матче 16-го тура «Ахмат» принимал «Ростов». Шансы на успех были и у одних, и у других. Попадание мяча в руку защитника позволило грозненцам повести в счете, Артём Полярус забил с 11-метрового. Соперник быстро отыгрался, но у Али Соу усмотрели вне игры. После обмена моментами точку поставил Сенин Себаи, замкнув в касание атаку - 2:0.
«Ахмат» после трех побед подряд находится в одном очке от еврокубков.
Протокол игры
|(1:0) Полярус Артём 27'
|(2:0) Себаи Сенин 76'
Гудиев Виталий • Тодорович Дарко • Семёнов Андрей • Нижич Зоран • Богосавац Мирослав • Швец Антон 45' 61' ( Карапузов Владислав ( 61') • Тимофеев Артём • 53'Полярус Артём • Уткин Даниил • Харин Евгений • 57'Архипов Артём 66' ( Себаи Сенин ( 66')
Запасные: Адуев Амир • Уциев Ризван • Иналкаев Абубакар • Садулаев Лечи • Мелихов Александр • Янку Габриэль • Пуцко Александр • Шелия Гиорги
Песьяков Сергей • Терентьев Денис • Баштуш Бартоломеу • Осипенко Максим • Калинин Игорь • Глебов Данил • 41'Полоз Дмитрий • Байрамян Хорен 82' ( Мелёхин Виктор ( 82') • Фольмер Кирилл 71' ( Щетинин Кирилл ( 71') • Алмквист Понтус 81' ( Турищев Максим ( 81') • Соу Али 75' ( Комличенко Николай ( 75')
Запасные: Лангович Андрей • Тугарев Роман • Исик Артём • Хаджикадунич Деннис • Бабурин Егор • Рудаков Максим
27 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).