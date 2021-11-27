«Ростов» не смог прервать победную серию «Ахмата»

В очередном матче 16-го тура «Ахмат» принимал «Ростов». Шансы на успех были и у одних, и у других. Попадание мяча в руку защитника позволило грозненцам повести в счете, Артём Полярус забил с 11-метрового. Соперник быстро отыгрался, но у Али Соу усмотрели вне игры. После обмена моментами точку поставил Сенин Себаи, замкнув в касание атаку - 2:0.

«Ахмат» после трех побед подряд находится в одном очке от еврокубков.