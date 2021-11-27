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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» не смог прервать победную серию «Ахмата»

27 Ноября 2021 • 18:26 Комментировать
Ахмат
2:0
Ростов
окончен

В очередном матче 16-го тура «Ахмат» принимал «Ростов». Шансы на успех были и у одних, и у других. Попадание мяча в руку защитника позволило грозненцам повести в счете, Артём Полярус забил с 11-метрового. Соперник быстро отыгрался, но у Али Соу усмотрели вне игры. После обмена моментами точку поставил Сенин Себаи, замкнув в касание атаку - 2:0.

«Ахмат» после трех побед подряд находится в одном очке от еврокубков.

Протокол игры  
Ахмат 2:0 Ростов
(1:0) Полярус Артём 27'    
(2:0) Себаи Сенин 76'    
Гудиев Виталий Тодорович Дарко Семёнов Андрей Нижич Зоран Богосавац Мирослав Швец Антон   45'   61' (Карапузов Владислав (   61') Тимофеев Артём   53' Полярус Артём Уткин Даниил Харин Евгений   57' Архипов Артём   66' (Себаи Сенин (   66')
Запасные: Адуев Амир Уциев Ризван Иналкаев Абубакар Садулаев Лечи Мелихов Александр Янку Габриэль Пуцко Александр Шелия Гиорги
Песьяков Сергей Терентьев Денис Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим Калинин Игорь Глебов Данил   41' Полоз Дмитрий Байрамян Хорен   82' (Мелёхин Виктор (   82') Фольмер Кирилл   71' (Щетинин Кирилл (   71') Алмквист Понтус   81' (Турищев Максим (   81') Соу Али   75' (Комличенко Николай (   75')
Запасные: Лангович Андрей Тугарев Роман Исик Артём Хаджикадунич Деннис Бабурин Егор Рудаков Максим
27 ноября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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