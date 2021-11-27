Талалаев: «Я бы не стал хлопать в ладоши»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я больше доволен тем, как команда подошла к этому матчу, потому что в прошлом сезоне и по ходу этого у нас очень часто после промежуточных успехов наступает успокоение. Здесь именно отношение ребят на неделе перед игрой, как они вошли в игру, как выполняли то, что мы планировали, это меня очень порадовали. У нас было преимущество, мы играли в качественный футбол, но как повели 1:0, психологически как у нас происходит, сели назад. Отрезок после гола в первом тайме и отрезок второго тайма, «Ростов» нам создал определенные сложности. Хорошо, что вышедшие на замену люди смогли поддержать тот запал, который был у команды. Самое главное, перестроившись на контратакующую игру, мы доводили до ударов. Поэтому есть вещи, которыми я доволен, есть вещи, которые не удовлетворили.

- Наверное, то, что команда сумела перетерпеть эти эпизоды, они радуют? Потому что я знаю, что вы этому тоже уделяете внимание.

- Да, зрелые команды умеют терпеть в тяжелые моменты игры, ведя в счете, при равном счете умеют терпеть и ждут свой шанс, а потом его используют. У нас умение есть использовать свои созданные шансы, но не хватало терпения. Мы иногда пропускали голы при счете 0:0, 0:1, и игра, как правило, заканчивалась. Сейчас это появляется потихоньку, но я бы не стал хлопать в ладоши. Нужно работать и работать в этом компоненте. Спасибо за поддержку болельщикам.