Божович: «Могли пропустить ещё, так что вообще повезло в некоторых моментах»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какая мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь? Надеемся, что будем исправлять ситуацию. Но думаю, что сегодня заслужили эту победу, потому что бились до конца.

- Можно ли разделить эту игру на несколько частей? Начало было таким невеселым для вашей команды. Как быстрый гол отразился на игроках?

- Мы уже второй раз пропустили быстрый гол. Не знаю, может быть, какая-то потеря концентрации. Но думаю, что для зрителей игра была очень хорошей. А для тренеров не так.

- Что говорили игрокам в концовке? Не устраивала ничья, нужны были именно три очка?

- После счета 2:1 и когда пропустили (2:2), могли пропустить еще, так что вообще повезло в некоторых моментах. Удача всегда нужна.

- Как вам «Нижний Новгород»?

- Очень неудобный соперник, он это уже показал. Тренер очень хорошо работает, это видно. Думаю, что они еще скажут свое последнее слово.