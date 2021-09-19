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Премьер-лига

Божович: «Могли пропустить ещё, так что вообще повезло в некоторых моментах»

19 Сентября 2021 • 18:57 Комментировать
Нижний Новгород
2:3
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какая мотивация нам нужна, кроме борьбы за жизнь? Надеемся, что будем исправлять ситуацию. Но думаю, что сегодня заслужили эту победу, потому что бились до конца.

- Можно ли разделить эту игру на несколько частей? Начало было таким невеселым для вашей команды. Как быстрый гол отразился на игроках?

- Мы уже второй раз пропустили быстрый гол. Не знаю, может быть, какая-то потеря концентрации. Но думаю, что для зрителей игра была очень хорошей. А для тренеров не так.

- Что говорили игрокам в концовке? Не устраивала ничья, нужны были именно три очка?

- После счета 2:1 и когда пропустили (2:2), могли пропустить еще, так что вообще повезло в некоторых моментах. Удача всегда нужна.

- Как вам «Нижний Новгород»?

- Очень неудобный соперник, он это уже показал. Тренер очень хорошо работает, это видно. Думаю, что они еще скажут свое последнее слово.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Арсенал Тула
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