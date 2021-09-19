Александр Кержаков: «Нужно показать главе Роспотребнадзора, как выглядит стадион»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков перед матчем с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер» возмутился тем, что на стадион пустили 500 болельщиков.

- Насколько отсутствие болельщиков создает нефутбольное настроение?

- Если вы задаете такой вопрос, наверное, вы предполагаете, то предполагаете ответ. Просто так эти вопросы не задаются. Конечно же, создает и в большей степени вызывает недоумение то, что на концерты можно по 15 000 приходить вечером, а на футбол нельзя больше 500 человек сейчас. Уже сбавили с 1000 до 500. Не знаю, еще раз хочу повторить: нужно показать главе Роспотребнадзора, как выглядит стадион. Это пропаганда спорта, здорово образа жизни. Сейчас могли прийти дети, спокойно сидеть, никто бы даже никого не касался. Могли бы расположить тысяч 10 сейчас здесь на расстоянии вытянутой руки. Все бы сидели в масках. Я не знаю, у нас одно недоумение, мы не понимаем, почему нам не объяснят, почему на концерт можно приходить, друг друга обнимать, стоять, орать песни друг другу в ухо, это 15 000 человек. А здесь на расстоянии вытянутой руки мы не можем распределить те же самые 10 000 человек. Не знаю.