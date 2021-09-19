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Премьер-лига

Александр Кержаков: «Нужно показать главе Роспотребнадзора, как выглядит стадион»

19 Сентября 2021 • 16:37 Комментировать (3)
Нижний Новгород
2:3
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков перед матчем с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер» возмутился тем, что на стадион пустили 500 болельщиков.

- Насколько отсутствие болельщиков создает нефутбольное настроение?

- Если вы задаете такой вопрос, наверное, вы предполагаете, то предполагаете ответ. Просто так эти вопросы не задаются. Конечно же, создает и в большей степени вызывает недоумение то, что на концерты можно по 15 000 приходить вечером, а на футбол нельзя больше 500 человек сейчас. Уже сбавили с 1000 до 500. Не знаю, еще раз хочу повторить: нужно показать главе Роспотребнадзора, как выглядит стадион. Это пропаганда спорта, здорово образа жизни. Сейчас могли прийти дети, спокойно сидеть, никто бы даже никого не касался. Могли бы расположить тысяч 10 сейчас здесь на расстоянии вытянутой руки. Все бы сидели в масках. Я не знаю, у нас одно недоумение, мы не понимаем, почему нам не объяснят, почему на концерт можно приходить, друг друга обнимать, стоять, орать песни друг другу в ухо, это 15 000 человек. А здесь на расстоянии вытянутой руки мы не можем распределить те же самые 10 000 человек. Не знаю.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Tanyurg56
19 Сентября 2021 в 18:32
Женщина на корабле, это плохо. А когда ещё и в роли капитана–Амба! Эти печальные дамы Голикова, Набиуллина, Памфилова, как и Попова, заполонившие командные рубки лайнера "Россия", явно являются балластом влияющим на мореходные качества нашего корабля.
Superzina
19 Сентября 2021 в 17:23
НЕТ Лимиту на стадионах РПЛ !!!
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окончен Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула
19.09  19:00 Сочи ... Динамо Москва 2.75 3.25 2.75
20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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