«Нижний Новгород», казалось, ушёл от поражения в матче с «Арсеналом», но пропустил снова

В матче восьмого тура РПЛ «Нижний Новгород» играл против «Арсенала». Команды быстро начали забивать. Хозяева на 9-й минуте сумбурно контратаковали от своих ворот, и Николай Калинский идеально сыграл на добивании. Соперник вскоре ответил голом Горана Чаушича после передачи Эванса Кангва. На 45-й минуте Евгений Марков забил легкий мяч головой после ошибки на выходе голкипера. В самой концовке хозяева сравняли после подачи углового, Алексей Козлов, казалось, стал героем, но Горан Чаушич успел вырвать победу для туляков - 3:2.