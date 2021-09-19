«Нижний Новгород», казалось, ушёл от поражения в матче с «Арсеналом», но пропустил снова

В матче восьмого тура РПЛ «Нижний Новгород» играл против «Арсенала». Команды быстро начали забивать. Хозяева на 9-й минуте сумбурно контратаковали от своих ворот, и Николай Калинский идеально сыграл на добивании. Соперник вскоре ответил голом Горана Чаушича после передачи Эванса Кангва. На 45-й минуте Евгений Марков забил легкий мяч головой после ошибки на выходе голкипера. В самой концовке хозяева сравняли после подачи углового, Алексей Козлов, казалось, стал героем, но Горан Чаушич успел вырвать победу для туляков - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Калинский Николай 9'
|17' Чаушич Горан (1:1)
|45' Марков Евгений (1:2)
|(2:2) Козлов Алексей 86'
|90' Чаушич Горан (2:3)
Нигматуллин Артур • Козлов Алексей • Кечкеш Акош • Пенчиков Даниил 27' ( Ткачук Денис ( 27' • Косарев Кирилл 84') • Гоцук Кирилл • 90'Юлдашев Иброхимхалил • Калинский Николай • 75'Сулейманов Тимур 68' ( Берковский Илья ( 68') • Бумаль Майега Петрус 46' ( Горбунов Игорь ( 46') • Эннин Ричи • Балай Беким
Запасные: Сапета Александр • Анисимов Артур • Могилевец Павел • Синицын Андрей • Шарипов Альберт • Галаджан Артём
Коченков Антон • Суханов Артём Романович 32' 61' ( Сокол Артём ( 61') • Новосельцев Иван • Беляев Максим • Степанов Данил • Хлусевич Даниил • Костадинов Георги • Чаушич Горан • 90'Кангва Эванс 70' ( Давиташвили Зурико ( 70') • Марков Евгений 86' ( Панченко Кирилл ( 86') • Ткачёв Сергей 70' ( Луценко Евгений ( 70')
19 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).