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«Нижний Новгород», казалось, ушёл от поражения в матче с «Арсеналом», но пропустил снова

19 Сентября 2021 • 18:29 Комментировать
Нижний Новгород
2:3
Арсенал Тула
окончен

В матче восьмого тура РПЛ «Нижний Новгород» играл против «Арсенала». Команды быстро начали забивать. Хозяева на 9-й минуте сумбурно контратаковали от своих ворот, и Николай Калинский идеально сыграл на добивании. Соперник вскоре ответил голом Горана Чаушича после передачи Эванса Кангва. На 45-й минуте Евгений Марков забил легкий мяч головой после ошибки на выходе голкипера. В самой концовке хозяева сравняли после подачи углового, Алексей Козлов, казалось, стал героем, но Горан Чаушич успел вырвать победу для туляков - 3:2.

Протокол игры  
Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула
(1:0) Калинский Николай 9'    
    17' Чаушич Горан (1:1)
    45' Марков Евгений (1:2)
(2:2) Козлов Алексей 86'    
    90' Чаушич Горан (2:3)
Нигматуллин Артур Козлов Алексей Кечкеш Акош Пенчиков Даниил   27' (Ткачук Денис (   27' Косарев Кирилл   84') Гоцук Кирилл   90' Юлдашев Иброхимхалил Калинский Николай   75' Сулейманов Тимур   68' (Берковский Илья (   68') Бумаль Майега Петрус   46' (Горбунов Игорь (   46') Эннин Ричи Балай Беким
Запасные: Сапета Александр Анисимов Артур Могилевец Павел Синицын Андрей Шарипов Альберт Галаджан Артём
Коченков Антон Суханов Артём Романович   32'   61' (Сокол Артём (   61') Новосельцев Иван Беляев Максим Степанов Данил Хлусевич Даниил Костадинов Георги Чаушич Горан   90' Кангва Эванс   70' (Давиташвили Зурико (   70') Марков Евгений   86' (Панченко Кирилл (   86') Ткачёв Сергей   70' (Луценко Евгений (   70')
Запасные: Камболов Руслан Кангва Кингс Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Аджоев Гурам Левашов Михаил Довбня Александр Евгеньевич Тудорие Александру
19 сентября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

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Идет 45 минута Сочи 0:1 Динамо Москва 2.75 3.25 2.75
20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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