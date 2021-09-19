Александр Кержаков: «После того, как забили гол, немножечко потеряли концентрацию и упустили нить игры»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (2:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас сложно говорить, потому что была очень сложная концовка этого матча. Мне сложно как-то точно сказать, в чем причина. Для этого нужно время, нужно еще раз посмотреть запись игры. По первым впечатлениям - после того, как забили гол, немножечко потеряли концентрацию и упустили нить игры, с которой начали. Начали игру во втором тайме, после того, как проигрывали, понятно, начали отыгрываться. Пытались разными способами отыграться. У нас получилось, и опять же потеря концентрации, усталость, желание забить еще, нелепые позиционные ошибки, которые допустили, и нелепый пропущенный третий гол.