Божович: Ничья с ЦСКА чуть-чуть прибавила уверенности

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Будет очень важная игра для нас. Наше турнирное положение это показывает. Так что ожидаем, что сегодня сделаем хороший результат.

- Насколько уверенности прибавила команде игра с ЦСКА? 1:1 с такой командой - то очень солидный результат.

- Может быть, чуть-чуть да. Но, честно говоря, если бы меня тогда спрашивали: «3 очка с ЦСКА или 3 очка здесь с «Нижним Новгородом»? Я бы выбрал здесь, поэтому это ничего не значит, если мы сегодня проиграем.