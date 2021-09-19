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Премьер-лига

Божович: Ничья с ЦСКА чуть-чуть прибавила уверенности

19 Сентября 2021 • 16:30 Комментировать
Нижний Новгород
2:3
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Будет очень важная игра для нас. Наше турнирное положение это показывает. Так что ожидаем, что сегодня сделаем хороший результат.

- Насколько уверенности прибавила команде игра с ЦСКА? 1:1 с такой командой - то очень солидный результат.

- Может быть, чуть-чуть да. Но, честно говоря, если бы меня тогда спрашивали: «3 очка с ЦСКА или 3 очка здесь с «Нижним Новгородом»? Я бы выбрал здесь, поэтому это ничего не значит, если мы сегодня проиграем.

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Миодраг Божович Арсенал Тула
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20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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