Александр Кержаков оценил свой тренерский уровень

Рулевой «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился мнением об уровне своей работы тренером.

«Учусь каждый день. Надеюсь, что прогрессирую и становлюсь лучше. Но я все еще молодой тренер, который делает первые шаги в футболе», - поведал 38-летний наставник в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что Александр занял пост главного тренера «Нижнего Новгорода» минувшим летом. После семи туров команда набрала 11 баллов и располагается на шестой строчке в таблице.

В следующем поединке подопечные Кержакова на своем поле примут тульский «Арсенал». Матч пройдет в воскресенье, 19 сентября.