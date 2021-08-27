Уткин призвал соперников «Ахмата» игнорировать принципы фэйр-плей

Известный российский журналист Василий Уткин прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в матче между «Ахматом» и «Арсеналом» в шестом туре РПЛ (2:1).

Отметим, что вчера в поединке на «Ахмат-Арене» в середине первого тайма Горану Чаушичу потребовалась помощь медицинской бригады. Защитник «Арсенала» Урош Радакович решил выбить мяч в аут, но футболист хозяев Бернанд Бериша проигнорировал принципы честной игры и совершил перехват игрового снаряда, а затем отдал ассист на Мохамеда Конате.

«Отныне, что бы не случилось с игроком «Ахмата», хоть инфаркт – команда-соперник спокойно разыгрывает лишнего. Сколько потребуется. И всё», - заявил Уткин в своём телеграм-канале.