Талалаев встал на защиту Бериши

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал скандальный эпизод с голом Конате в поединке с тульским «Арсеналом» (2:1).

Наставник грозненцев считает, что Бернард Бериша неумышленно совершил перехват мяча, выбитого игроком гостей в аут.

«У каждого есть своя сторона, мы вправе выслушать соперника. Но, во-первых, решение на поле принимает судья. Второй момент – Бериша не видел, что было у него сзади. Он просто бежал за мячом и пошёл работать», - цитирует Талалаева официальный сайт «Ахмата».

Ранее журналист Василий Уткин призвал соперников грозненской команды игнорировать принципы честной игры.