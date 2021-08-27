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Премьер-лига

Талалаев встал на защиту Бериши

27 Августа 2021 • 11:59 Комментировать
Ахмат
2:1
Арсенал Тула
окончен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал скандальный эпизод с голом Конате в поединке с тульским «Арсеналом» (2:1).

Наставник грозненцев считает, что Бернард Бериша неумышленно совершил перехват мяча, выбитого игроком гостей в аут.

«У каждого есть своя сторона, мы вправе выслушать соперника. Но, во-первых, решение на поле принимает судья. Второй момент – Бериша не видел, что было у него сзади. Он просто бежал за мячом и пошёл работать», - цитирует Талалаева официальный сайт «Ахмата».

Ранее журналист Василий Уткин призвал соперников грозненской команды игнорировать принципы честной игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Арсенал Тула Бернард Бериша Ахмат
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