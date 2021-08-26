​В матче «Ахмат» - «Арсенал» был забит скандальный гол

В четверг вечером проходит матч шестого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Арсеналом». Гол грозненской команды на 31-й минуте получился скандальным. Игрок гостей явно выбивал мяч за пределы поля по принципу фэйр-плей, однако покатил мяч за боковую слишком слабо. Бернард Бериша ускорился и успел сохранить мяч в поле, после чего он прорвался по левому флангу и сделал результативный прострел на Мохамеда Конате.

Формально гол был забит чисто, однако по понятным причинам на поле возникли споры. Арбитру даже пришлось показать пару карточек жёлтого цвета.

Следить за матчем «Ахмат» - «Арсенал» можно в текстовой трансляции.